Зеленский ответил на обвинения Путина по поводу языка и церкви

Зеленский, отметил, что специально даст ответ на русском языке “чтоб было понятно, что у нас люди свободно говорят (исторически так сложилось) люди очень грамотные и говорят на разных языках”.

Цитата

“По поводу русского языка, и вопроса церквей, мне кажется я всегда говорил, что государство отдельно от церкви. Я никогда не пользовался главами церквей для того чтобы как-либо влиять на население с точки зрения поддержки электората и так далее. Поэтому они у нас абсолютно свободны — и люди свободны, и церкви, и у нас люди в какую церковь хотят, в такую и ходят, это правильно”, — сказал Президент.

Детали

Касательно вопроса языка, Зеленский сказал, что считает, что подобные заявления “это какое-то продолжение информационного нарратива по поводу ущемлений русскоговорящих людей”.

“Я не вижу никакой проблемы, но даже если эти вопросы стоят на повестке и будут стоять при встрече (с Путиным — ред.), если она все-таки состоится, то пожалуйста — мы обсудим и эти проблемы”, — добавил он.

Дополнение

Ранее Путин заявил, что якобы “в последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения”.



По его словам, речь идет о ряде проблем в двусторонних отношениях, “отношении к Русской православной церкви”, а так же “отношения к русскому языку”.

Что было ранее

Сегодня Зеленский сообщил журналистам, что поручил Офису Президента, в том числе руководителю ОП Андрею Ермаку, организовать его встречу с российским лидером Владимиром Путиным.



Президент Украины в минувший вторник в своем видеообращении предложил Путину встретиться “в любой точке” Донбасса, где происходит конфликт. Обращаясь к России, украинский президент также отметил, что различные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.

В ответ президент РФ Владимир Путин отказался от встречи на Донбассе, заявив о готовности обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским двусторонние отношения в любое удобное время — в Москве, а по Донбассу посоветовал сначала поговорить с “ДНР” и “ЛНР”.



После этого в Офисе Президента УНН сообщили, что Президент Украины Владимир Зеленский ответит на заявление российского лидера Владимира Путина о готовности обсудить двусторонние отношения.



На фоне таких заявлений главари “ДНР” и “ЛНР” и себе пригласили Зеленского на Донбасс. Возможность таких переговоров накануне отверг представитель украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович. “Наша позиция принципиальная, она заключается в том, что никаких переговоров с так называемыми “ЛНР” и “ДНР” не будет и не может быть, даже в условном пространстве, в режиме “фантастика на втором этаже”, — сказал он в эфире телеканала “Украина 24”.