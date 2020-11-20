Зеленський відповів на петицію щодо "євроблях"

Так, у петиції, зокрема, порушується питання про ухвалення рішення щодо негайного включення до порядку денного засідання комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики законопроектів, зареєстрованих у Верховній Раді України за № 3704, № 3705, № 3706.

У відповіді Президента зазначається, що 9 листопада поточного року відбулося засідання відповідного комітету, на якому було розглянуто низку зареєстрованих в парламенті законопроектів щодо змін у податкових і митних правилах, що застосовуються до операцій з постачання в Україні та ввезення на митну територію України транспортних засобів.

Серед проектів законів, що розглядалися, — проекти законів № 3704 та № 3706.

За результатами проведеного обговорення комітетом було ухвалено рішення підготувати доопрацьований законопроект та з цією метою створити робочу групу під головуванням заступника голови комітету Олександра Ковальчука із залученням до її роботи представників уряду.

“Задля прискорення розв’язання проблемної ситуації та вироблення конструктивних рішень з урахуванням позицій усіх заінтересованих сторін мною надіслано звернення до Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова з проханням сприяти роботі зазначеної робочої групи та напрацюванню необхідних законодавчих ініціатив”, — йдеться у відповіді Глави держави.

Нагадаємо, тиждень тому біля Верховної ради на вулиці Грушевського проходили масові акції протесту євробляхерів.

Активісти вимагали від парламентарів, зокрема, ухвалення законопроекту № 3704, що передбачає, зокрема, створення правових передумов для розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації, раніше ввезених на митну територію України, спрощення митних процедур їх оформлення та реєстрації в Україні. Також він спрямований на те, щоб встановити сприятливі умови для ввезення у 2020 році на митну територію України транспортних засобів особами з інвалідністю, учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасниками бойових дій та інвалідами війни з числа учасників антитерористичної операції та заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України.

У затягуванні процесу вони звинувачують голову комітету з питань податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Сам Гетманцев заявляє, що проти ухвалення законопроектів, які вимагають євробляхери, — представники уряду.