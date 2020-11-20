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Зеленський відповів на петицію щодо "євроблях"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію № 22/105108-еп “Виконати обіцянку, дану своїм виборцям та виборцям Політичної партії "Слуга Народу“ щодо вирішення питання доступного розмитнення та знаходження на території України автомобіля європейської реєстрації”, яка набрала необхідну кількість підписів, передає УНН з посиланням на сайт Глави держави.

Так, у петиції, зокрема, порушується питання про ухвалення рішення щодо негайного включення до порядку денного засідання комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики законопроектів, зареєстрованих у Верховній Раді України за № 3704, № 3705, № 3706.

У відповіді Президента зазначається, що 9 листопада поточного року відбулося засідання відповідного комітету, на якому було розглянуто низку зареєстрованих в парламенті законопроектів щодо змін у податкових і митних правилах, що застосовуються до операцій з постачання в Україні та ввезення на митну територію України транспортних засобів.

Серед проектів законів, що розглядалися, — проекти законів № 3704 та № 3706.

За результатами проведеного обговорення комітетом було ухвалено рішення підготувати доопрацьований законопроект та з цією метою створити робочу групу під головуванням заступника голови комітету Олександра Ковальчука із залученням до її роботи представників уряду.

“Задля прискорення розв’язання проблемної ситуації та вироблення конструктивних рішень з урахуванням позицій усіх заінтересованих сторін мною надіслано звернення до Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова з проханням сприяти роботі зазначеної робочої групи та напрацюванню необхідних законодавчих ініціатив”, — йдеться у відповіді Глави держави.

Нагадаємо, тиждень тому біля Верховної ради на вулиці Грушевського проходили масові акції протесту євробляхерів.

Активісти вимагали від парламентарів, зокрема, ухвалення законопроекту № 3704, що передбачає, зокрема, створення правових передумов для розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації, раніше ввезених на митну територію України, спрощення митних процедур їх оформлення та реєстрації в Україні. Також він спрямований на те, щоб встановити сприятливі умови для ввезення у 2020 році на митну територію України транспортних засобів особами з інвалідністю, учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасниками бойових дій та інвалідами війни з числа учасників антитерористичної операції та заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України.

У затягуванні процесу вони звинувачують голову комітету з питань податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Сам Гетманцев заявляє, що проти ухвалення законопроектів, які вимагають євробляхери, — представники уряду.

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