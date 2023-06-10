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Зеленський та Трюдо обговорили формування коаліції Patriot й коаліції винищувачів

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо формування коаліцій Patriot та винищувачів. Про це Зеленський сказав під час спільної пресконференції з Трюдо, передає УНН.

Зеленський та Трюдо обговорили формування коаліції Patriot й коаліції винищувачів

Цитата

«Я вдячний і тобі, Джастіне, особисто, і всій Канаді за готовність зробити нові кроки в допомозі нашим воїнам. Ми обговорили наші потреби в артилерії та бронетехніці. І це те, в чому підтримка Україні потрібна якнайшвидше. Обговорили й формування нових коаліцій захисту життя від російського ракетного та авіаційного терору – нашої коаліції Patriot, коаліції винищувачів. Крок за кроком ми наповнюємо змістом відповідні домовленості з нашими партнерами», – сказав Зеленський.

Деталі

Співрозмовники також детально обговорили ситуацію, що склалася після знищення росією споруд Каховської ГЕС.

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«Я поінформував про нашу рятувальну операцію й про те, якої масштабної шкоди цей російський теракт завдав нашим людям, нашій природі, нашій економіці. Точно знаємо, що потрібно зробити, щоб допомогти людям і якнайшвидше подолати наслідки цього екоциду. І я вдячний Канаді за готовність підтримувати», – зазначив Зеленський.

Крім того, під час переговорів ішлося про розмінування в Україні.

«Канада вже нам допомагає. Визначилися щодо того, як можна наростити цю співпрацю та врятувати ще більше життів громадян України», – сказав Зеленський.

Доповнення

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо оголосив, що Канада надасть Україні 500 млн канадських дол. (близько 400 млн доларів США) та візьме участь у багатонаціональних зусиллях з навчання українських пілотів на винищувачах.

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