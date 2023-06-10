Руйнування Каховської ГЕС є прямим наслідком російської агресії – Трюдо
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що немає жодних сумнівів, що руйнування Каховської ГЕС було прямим наслідком російської агресії. Про це він сказав під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським в Києві, передає УНН.
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«Немає жодних сумнівів у нас, що руйнування дамби Каховської ГЕС було прямим наслідком російських рішень вторгнутися до мирного сусіда – України», - сказав Трюдо.
Він наголосив, що розв'язана росією повномасштабна війна знищила інфраструктуру в Україні, зруйнувала родини, забрала життя, а також спричинила проблеми з енергетикою, економікою, продовольством по всьому світу.
«росія є відповідальною, й буде нести цю відповідальність», - зазначив Трюдо.
Доповнення
Україна отримала гуманітарну допомогу від Механізму цивільного захисту Європейського Союзу після підриву дамби в Новій Каховці.
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