Разрушение Каховской ГЭС является прямым следствием российской агрессии - Трюдо
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что нет никаких сомнений, что разрушение Каховской ГЭС было прямым следствием российской агрессии. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, передает УНН.
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«Нет никаких сомнений у нас, что разрушение дамбы Каховской ГЭС было прямым следствием российских решений вторгнуться в мирного соседа – Украины», - сказал Трюдо.
Он подчеркнул, что развязанная россией полномасштабная война уничтожила инфраструктуру в Украине, разрушила семьи, унесла жизни, а также вызвала проблемы с энергетикой, экономикой, продовольствием по всему миру.
«россия является ответственной, и будет нести эту ответственность», - отметил Трюдо.
Дополнение
Украина получила гуманитарную помощь от Механизма гражданской защиты Европейского Союза после подрыва дамбы в Новой Каховке.
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