Разрушение Каховской ГЭС является прямым следствием российской агрессии - Трюдо

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«Нет никаких сомнений у нас, что разрушение дамбы Каховской ГЭС было прямым следствием российских решений вторгнуться в мирного соседа – Украины», - сказал Трюдо.

Он подчеркнул, что развязанная россией полномасштабная война уничтожила инфраструктуру в Украине, разрушила семьи, унесла жизни, а также вызвала проблемы с энергетикой, экономикой, продовольствием по всему миру.

«россия является ответственной, и будет нести эту ответственность», - отметил Трюдо.

Дополнение

Украина получила гуманитарную помощь от Механизма гражданской защиты Европейского Союза после подрыва дамбы в Новой Каховке.

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