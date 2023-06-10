"Ваша перемога буде в книгах історії": Трюдо виступив у Верховній Раді
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо виступив у Верховній Раді. В промові він запевнив у підтримці своєю країною у воєнних питаннях, а також висловив впевненість у перемозі України, пише УНН з посиланням на Telegram народного депутата Ярослава Железняка, передає УНН.
Деталі
Під час виступу Джастіна Трюдо у Верховній Раді була присутня заступниця очільника канадського Уряду Христина Фріланд та Кабінет Міністрів України у повному складі. Зазначається, що промова Джастіна Трюдо була англійською та частково французькою мовами.
Головні тези:
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- Ви воюєте не тільки за своє виживання, а за все. За демократію та свободу. Світ не може недооцінювати важливість моменту та вашої боротьби. Ви воюєте за себе, за свою мову, за свої дома, але також за майбутнє всіх нас.
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- Ваша перемога буде в книгах історії і ви визначаєте майбутнє 21-го століття.
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- Канада буде з вами скільки треба і на скільки треба. Ви не здаєтесь, і тому ми не здамося.
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- Сьогодні ми анонсували 400 млн $ для воєнної підтримки, і Канада буде частиною коаліції для тренування ваших пілотів.
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- Це має бути вибір України як захищати себе, Канада буде підтримувати вступ України у НАТО.
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- Ми хочемо миру, але хочемо його на українських умовах. рф має покинути всю територію України.
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- Ми передаємо конфіскований російській літак (АН-124) Україні.
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- Дякую за те, що залишаєтесь чемпіонами і захисниками демократії кожен день!
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Премʼєр-міністр Канади закінчив свій виступ фразою «Слава Україні!».
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо ухвалили спільну декларацію, в якій зокрема, Канада підтримує набуття Україною членства в НАТО, щойно це дозволять умови.
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