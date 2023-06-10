"Ваша победа будет в книгах истории": Трюдо выступил в Верховной Раде

Детали

Во время выступления Джастина Трюдо в Верховной Раде присутствовала заместитель главы канадского правительства Кристина Фриланд и Кабинет Министров Украины в полном составе. Отмечается, что речь Джастина Трюдо была на английском и частично французском языках.

Главные тезисы:



Вы воюете не только за свое выживание, а за все. За демократию и свободу. Мир не может недооценивать важность момента и вашей борьбы. Вы воюете за себя, за свой язык, за свои дома, но также за будущее всех нас.



Ваша победа будет в книгах истории и вы определяете будущее 21-го века.



Канада будет с вами сколько надо и на сколько надо. Вы не сдаетесь, и поэтому мы не сдадимся.



Сегодня мы анонсировали 400 млн $ для военной поддержки, и Канада будет частью коалиции для тренировки ваших пилотов.



Это должен быть выбор Украины как защищать себя, Канада будет поддерживать вступление Украины в НАТО.



Мы хотим мира, но хотим его на украинских условиях. рф должна покинуть всю территорию Украины.



Мы передаем конфискованный российский самолет (АН-124) Украине.



Спасибо за то, что остаетесь чемпионами и защитниками демократии каждый день!



Премьер-министр Канады закончил свое выступление фразой «Слава Украине!».

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приняли совместную декларацию, в которой в частности, Канада поддерживает приобретение Украиной членства в НАТО, как только это позволят условия.

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