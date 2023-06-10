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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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"Ваша победа будет в книгах истории": Трюдо выступил в Верховной Раде

Киев • УНН

 • 290402 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил в Верховной Раде. В речи он заверил в поддержке своей страной в военных вопросах, а также выразил уверенность в победе Украины, пишет УНН со ссылкой на Telegram народного депутата Ярослава Железняка, передает УНН.

"Ваша победа будет в книгах истории": Трюдо выступил в Верховной Раде

Детали

Во время выступления Джастина Трюдо в Верховной Раде присутствовала заместитель главы канадского правительства Кристина Фриланд и Кабинет Министров Украины в полном составе. Отмечается, что речь Джастина Трюдо была на английском и частично французском языках.

Главные тезисы:

  •  Вы воюете не только за свое выживание, а за все. За демократию и свободу. Мир не может недооценивать важность момента и вашей борьбы. Вы воюете за себя, за свой язык, за свои дома, но также за будущее всех нас.
  •  Ваша победа будет в книгах истории и вы определяете будущее 21-го века.
  •  Канада будет с вами сколько надо и на сколько надо. Вы не сдаетесь, и поэтому мы не сдадимся.
  •  Сегодня мы анонсировали 400 млн $ для военной поддержки, и Канада будет частью коалиции для тренировки ваших пилотов.
  •  Это должен быть выбор Украины как защищать себя, Канада будет поддерживать вступление Украины в НАТО.
  •  Мы хотим мира, но хотим его на украинских условиях. рф должна покинуть всю территорию Украины.
  •  Мы передаем конфискованный российский самолет (АН-124) Украине.
  •  Спасибо за то, что остаетесь чемпионами и защитниками демократии каждый день!

Премьер-министр Канады закончил свое выступление фразой «Слава Украине!».

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приняли совместную декларацию, в которой в частности, Канада поддерживает приобретение Украиной членства в НАТО, как только это позволят условия.

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