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Зеленский и Трюдо обсудили формирование коалиции Patriot и коалиции истребителей

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо формирование коалиций Patriot и истребителей. Об этом Зеленский сказал во время совместной пресс-конференции с Трюдо, передает УНН.

Зеленский и Трюдо обсудили формирование коалиции Patriot и коалиции истребителей

Цитата

«Я благодарен и тебе, Джастин, лично, и всей Канаде за готовность сделать новые шаги в помощи нашим воинам. Мы обсудили наши потребности в артиллерии и бронетехнике. И это то, в чем поддержка Украине нужна как можно быстрее. Обсудили и формирование новых коалиций защиты жизни от российского ракетного и авиационного террора – нашей коалиции Patriot, коалиции истребителей. Шаг за шагом мы наполняем содержанием соответствующие договоренности с нашими партнерами», – сказал Зеленский.

Детали

Собеседники также детально обсудили ситуацию, сложившуюся после уничтожения россией сооружений Каховской ГЭС.

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«Я проинформировал о нашей спасательной операции и о том, какой масштабный ущерб этот российский теракт нанес нашим людям, нашей природе, нашей экономике. Точно знаем, что нужно сделать, чтобы помочь людям и как можно быстрее преодолеть последствия этого экоцида. И я благодарен Канаде за готовность поддерживать», – отметил Зеленский.

Кроме того, во время переговоров речь шла о разминировании в Украине.

«Канада уже нам помогает. Определились относительно того, как можно нарастить это сотрудничество и спасти еще больше жизней граждан Украины», – сказал Зеленский.

Дополнение

Премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что Канада предоставит Украине 500 млн канадских долл. (около 400 млн долларов США) и примет участие в многонациональных усилиях по обучению украинских пилотов на истребителях.

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