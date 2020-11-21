Зеленський: революція для політиків – шлях до бажаних крісел

“Дорогі українці! Сьогодні ми відзначаємо День Гідності та Свободи. Особливий день, пов’язаний з початком двох революцій. І вони, і студентська Революція на граніті, тридцятиліття якої відзначалося 2 жовтня, доводять одну істину: у визначальні часи історії головне та вирішальне слово завжди буде не за політиками, а за українським народом. Які зміни відбулися та що не відбулося після революцій, чи стали реформи відображенням тих цінностей, які відстоювали люди на барикадах, чи виправдали вони надії — про це можна говорити багато і дуже довго сперечатись. Але є найбільший здобуток, який неможливо заперечити”, — зазначив Зеленський.

Він наголошує на тому, що це — нова свідомість. І громадян, і влади.

“Кожен громадянин знає: фраза „Від мене нічого не залежить“ — це міф. Разом ми можемо все. А кожна влада в Україні матиме щонайменше три символи, три нагадування про те, що ніколи не можна йти проти волі свого народу. Бо ми не будемо мовчати, нас неможливо залякати або зламати. Українці готові боротися за правду і справедливість — навіть ціною власного життя. Ми готові захищати свободу вибору, свободу слова та думки, рівність, повагу, верховенство права та демократії. А найголовніше — захищати рідну Україну, її суверенітет і територіальну цілісність”, — додав Президент.

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Зеленський зауважив, що сьогодні ми маємо не тільки пам’ятати про ключові моменти нашої історії, але й винести та засвоїти важливі уроки.

“Для людей революція — це шлях до бажаних змін. Для політиків — шлях до бажаних крісел. Тож разом з вами, не слухаючи старих політиків, ми щодня маємо продовжувати нелегку побудову дійсно нової України. Вільної та гідної. Де на першому місці завжди буде закон, а не прізвища чи минулі заслуги. Де через роки після знакової історичної події буде музей, а не тимчасова конструкція. Де всі позитивні зміни, написані на плакатах, що в мороз і холод тримали мітингарі, стануть реальністю. Де гідність, свобода, рівність, порядність та чесність будуть не тимчасовими конструкціями, а непорушними цінностями. Для всіх нас. Для кожного з нас. Для всього нашого суспільства. Як спогад про кожного, хто загинув заради України. Як вогонь, що освітлює спільний шлях у майбутнє. З Днем Гідності та Свободи вас, дорогі громадяни України! Слава Україні!”, — підсумував він.

Нагадаємо, 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи — день початку подій, які стали для України історичними: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.