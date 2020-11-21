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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 12320 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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Зеленский: революция для политиков - путь к желаемым креслам

Зеленский: революция для политиков - путь к желаемым креслам

Киев  •  УНН

 • 22960 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Для людей революция - это путь к желаемым изменениям. Для политиков - путь к желаемым креслам. Поэтому вместе с вами, не слушая старых политиков, мы ежедневно должны продолжать нелегкое построение действительно новой Украины. Этом по случаю Дня Достоинства и Свободы в своем обращении к Украинской подчеркнул Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

"Дорогие украинцы! Сегодня мы отмечаем День Достоинства и Свободы. Особый день, связанный с началом двух революций. И они, и студенческая революция на граните, тридцатилетие которой отмечалось 2 октября, доказывают одну истину: в определяющие времена истории главное и решающее слово будет не за политиками, а за украинским народом. Какие изменения произошли и что не произошло после революции, стали ли реформы отражением тех ценностей, которые отстаивали люди на баррикадах, оправдали они надежды - об этом можно говорить много и очень долго спорить. Но есть большое достижение, которое невозможно отрицать", - отметил Зеленский.

Он отмечает, что это - новое сознание. И граждан, и власти.

"Каждый гражданин знает: фраза "От меня ничего не зависит" - это миф. Вместе мы можем все. А каждая власть в Украине будет иметь минимум три символа, три напоминания о том, что никогда нельзя идти против воли своего народа. Ибо мы не будем молчать, нас невозможно запугать или сломать. Украинцы готовы бороться за правду и справедливость - даже ценой собственной жизни. Мы готовы защищать свободу выбора, свободу слова и мысли, равенство, уважение, верховенство права и демократии. А самое главное - защищать родную Украину, ее суверенитет и территориальную целостность", - добавил Президент.

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Зеленский отметил, что сегодня мы должны не только помнить о ключевых моментах нашей истории, но и вынести и усвоить важные уроки.

"Для людей революция - это путь к желаемым изменениям. Для политиков - путь к желаемым креслам. Поэтому вместе с вами, не слушая старых политиков, мы ежедневно должны продолжать нелегкое построение действительно новой Украины. Свободной и достойной. Где на первом месте всегда будет закон, а не фамилии или прошлые заслуги. Где спустя годы после знакового исторического события будет музей, а не временная конструкция. Где все положительные изменения, написанные на плакатах, что в мороз и холод держали митингующие, станут реальностью. Где достоинство, свобода, равенство, порядочность и честность будут не временными конструкциями, а незыблемыми ценностями. Для всех нас. Для каждого из нас. Для всего нашего общества. Как воспоминание о каждом, кто погиб ради Украины. Как огонь, освещающий общий путь в будущее. С Днем Достоинства и Свободы вас, дорогие граждане Украины! Слава Украине!" - подытожил он.

Напомним, 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы - день начала событий, которые стали для Украины историческими: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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