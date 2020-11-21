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Боротьба за Свободу та Гідність триває і до сьогодні - омбудсмен

Боротьба за Свободу та Гідність триває і до сьогодні - омбудсмен

Київ • УНН

 • 37093 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Боротьба за Свободу та Гідність триває і до сьогодні. Українці на Сході нашої країни ризикують втратити життя, щоб вибороти право для кожного з нас жити в Незалежній Україні. Про це з нагоди Дня Гідності та Свободи у Facebook написала омбудсмен Людмила Денісова, передає УНН.

Денісова наголосила, що гідність та свобода для українців є не просто словами.

“Чи можна уявити матір, яка мовчить, коли її дитину б’ють? Звісно ні. Не змовчали і українці 2004 році, коли вони відстоювали своє виборче право.

Не змовчали вони і у листопаді 2013 року, коли стали на захист прав і свобод людини і громадянина, а також бажання розбудовувати демократичну правову державу з європейським вектором.

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„Що могло бути страшнішим пекельної ночі, коли розганяли та били студентів силовики?“, — здавалося мені тоді... А далі — масові розстріли та нищівна пожежа у Будинку профспілок на Майдані”, — написала омбудсмен.

За її словами, кожен день, проведений нею на Майдані “не асоціюються зі страхом — була безсила лють від неможливості зупинити кровопролиття. Туга та скорбота за невинними душами, які ціною власного життя змінили новітню історію нашої держави назавжди у моїй пам’яті та моєму серці”.

“Боротьба за Свободу та Гідність триває і до сьогодні. Українці на Сході нашої країни ризикують втратити життя, щоб вибороти право для кожного з нас жити в Незалежній Україні. Пам’ятаймо про це! З Днем Гідності та Свободи!” — резюмувала Денісова.

Нагадаємо, 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи — у день початку подій, які стали для України історичними: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

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