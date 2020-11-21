Борьба за Свободу и Достоинство продолжается и сегодня - омбудсмен

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Борьба за Свободу и Достоинство продолжается и сегодня. Украинцы на Востоке нашей страны рискуют потерять жизнь, чтобы завоевать право для каждого из нас жить в независимой Украине. Об этом по случаю Дня Достоинства и Свободы в Facebook написала омбудсмен Людмила Денисова, передает УНН.