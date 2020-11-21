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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 20837 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 79799 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 101073 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117211 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152132 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199954 просмотра

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Борьба за Свободу и Достоинство продолжается и сегодня - омбудсмен

Борьба за Свободу и Достоинство продолжается и сегодня - омбудсмен

Киев  •  УНН

 • 37086 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Борьба за Свободу и Достоинство продолжается и сегодня. Украинцы на Востоке нашей страны рискуют потерять жизнь, чтобы завоевать право для каждого из нас жить в независимой Украине. Об этом по случаю Дня Достоинства и Свободы в Facebook написала омбудсмен Людмила Денисова, передает УНН.

Денисова отметила, что достоинство и свобода для украинцев не просто словами.

"Можно представить мать, которая молчит, когда ее ребенка бьют? Конечно нет. Не смолчали и украинцы в 2004 году, когда они отстаивали свое избирательное право.

Не смолчали они и в ноябре 2013 года, когда стали на защиту прав и свобод человека и гражданина, а также желания развивать демократическое правовое государство с европейским вектором.

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"Что могло быть страшнее адской ночи, когда разгоняли и били студентов силовики?" - казалось мне тогда ... А дальше - массовые расстрелы и сокрушительный пожар в Доме профсоюзов на Майдане", - написала омбудсмен.

По ее словам, каждый день, проведенный ею на Майдане "не ассоциируются со страхом - была бессильная ярость от невозможности остановить кровопролитие. Тоска и скорбь по невинным душами, которые ценой собственной жизни изменили новейшую историю нашего государства навсегда в моей памяти и моем сердце".

"Борьба за Свободу и Достоинство продолжается и сегодня. Украинцы на Востоке нашей страны рискуют потерять жизнь, чтобы завоевать право для каждого из нас жить в независимой Украине. Помните об этом! С Днем Достоинства и Свободы!" - резюмировала Денисова.

Напомним, 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы - в день начала событий, которые стали для Украины историческими: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

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