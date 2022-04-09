Зеленський провів нараду: обговорив зі ЗСУ, силовиками і РНБО стан готовності армії і постачання зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів нараду з урядовцями, керівництвом ЗСУ, силових відомств та РНБО, де, зокрема, обговорив стан готовності армії, постачання зброї Україні та дані розвідки, пише УНН з посиланням на повідомлення Офісу Президента.
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"Президент України Володимир Зеленський провів щоденну селекторну нараду з членами Кабінету міністрів, керівництвом ЗСУ, силових відомств та РНБО. Главу держави поінформували про перебіг реалізації домовленостей з іноземними лідерами щодо постачання Україні озброєння. Учасники наради також обговорили стан готовності армії до виконання поточних завдань із відбиття збройної агресії росії", - вказали в ОП.
Окрім того, як вказано, було заслухано інформацію про розвідувальні дані та аналіз ситуації від РНБО, обговорено необхідні зусилля щодо консолідації міжнародної підтримки України.
"Нарада з членами уряду, керівництвом силових відомств та РНБО. Віримо в силу нашої армії. Домовляємося з іноземними лідерами щодо постачання нашій державі озброєння. Зміцнюємо міжнародну підтримку України. Працюємо щодня", - написав з приводу наради Зеленський у Telegram.
Доповнення
Генштаб ЗСУ інформує, що окупанти продовжують здійснювати підготовку до наступу на сході України з метою встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей.
Міністр оборони України Олексій Резніков у своєму відеозверненні до держав-партнерів України наголосив, що нашій країні потрібна зброя, яку використовують країни НАТО, таким чином українська армія зможе чинити ще ефективніший опір агресору