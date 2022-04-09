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Зеленский провел совещание: обсудил с ВСУ, силовиками и СНБО состояние готовности армии и поставки оружия

Киев • УНН

 • 194054 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с членами правительства, руководством ВСУ, силовых ведомств и СНБО, где, в частности, обсудил состояние готовности армии, поставки оружия Украине и данные разведки, пишет УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Зеленский провел совещание: обсудил с ВСУ, силовиками и СНБО состояние готовности армии и поставки оружия

Цитата

"Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневное селекторное совещание с членами Кабинета министров, руководством ВСУ, силовых ведомств и СНБО. Главу государства проинформировали о ходе реализации договоренностей с иностранными лидерами по поставкам Украине вооружения. Участники совещания также обсудили состояние готовности армии к выполнению текущих задач по отражению вооруженной агрессии россии", - указали в ОП.

Кроме того, как указано, была заслушана информация о разведывательных данных и анализ ситуации от СНБО, обсуждены необходимые усилия по консолидации международной поддержки Украины.

"Совещание с членами правительства, руководством силовых ведомств и СНБО. Верим в силу нашей армии. Договариваемся с иностранными лидерами по поставкам нашему государству вооружения. Укрепляем международную поддержку Украины. Работаем ежедневно", - написал по поводу совещания Зеленский в Telegram.

Дополнение

Генштаб ВСУ информирует, что оккупанты продолжают осуществлять подготовку к наступлению на востоке Украины с целью установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей.

Министр обороны Украины Алексей Резников в своем видеообращении к государств-партнеров Украины подчеркнул, что нашей стране нужно оружие, которое используют страны НАТО, таким образом украинская армия сможет оказывать еще более эффективное сопротивление агрессору.

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