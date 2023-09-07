Зеленський провів наради щодо міжнародної роботи: Україна за вересень має досягти конкретних результатів

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“Провів кілька важливих нарад саме щодо нашої міжнародної роботи. За цей вересень маємо досягти кількох цілком конкретних результатів у роботі з партнерами.

Це стосується і нової зброї для України – готуємо новини, і наших дипломатичних зусиль, щоб об’єднати ще більше країн світу заради відновлення миру на всій нашій землі”, - зазначив президент.

Також глава держави повідомив, що тиск світової спільноти на росію буде збільшено.

Нагадаємо

У вечірньому зверненні 6 вересня президент Зеленський заявив, що за підсумками дня Україна має нові оборонні, політичні та гуманітарні домовленості.

Також Президент Зеленський у середу, 6 вересня, провів зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкеном під час його візиту до Києва та розповів йому ситуацію на фронті і про нагальні оборонні потреби українських захисників, зокрема в далекобійній зброї, артилерії та бронетехніці.