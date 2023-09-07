Зеленский провел совещания по международной работе: Украина за сентябрь должна достичь конкретных результатов

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“Провел несколько важных совещаний именно по нашей международной работе. За этот сентябрь должны достичь нескольких вполне конкретных результатов в работе с партнерами.

Это касается и нового оружия для Украины – готовим новости, и наших дипломатических усилий, чтобы объединить еще больше стран мира ради восстановления мира на всей нашей земле”, - отметил президент.

Также глава государства сообщил, что давление мирового сообщества на россию будет увеличено.

Напомним

В вечернем обращении 6 сентября президент Зеленский заявил, что по итогам дня Украина имеет новые оборонные, политические и гуманитарные договоренности.

Также Президент Зеленский в среду, 6 сентября, провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном во время его визита в Киев и рассказал ему ситуацию на фронте и о насущных оборонных потребностях украинских защитников, в частности в дальнобойном оружии, артиллерии и бронетехнике.