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Зеленський під час зустрічі з Блінкеном розповів про потреби в далекобійній зброї

Зеленський під час зустрічі з Блінкеном розповів про потреби в далекобійній зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Президент Зеленський у середу, 6 вересня, провів зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкеном під час його візиту до Києва та розповів йому ситуацію на фронті і про нагальні оборонні потреби українських захисників, зокрема в далекобійній зброї, артилерії та бронетехніці. Про це повідомили в Офісі президента, передає УНН.

Деталі

Зеленський наголосив, що Ентоні Блінкен відвідує Україну втретє з початку повномасштабного вторгнення Росії, назвав цей візит важливим проявом незмінної підтримки нашої країни та її громадян з боку Сполучених Штатів у боротьбі з агресором.

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«Це важкий виклик, складний період для нашого суспільства, і я високо ціную візити американських партнерів. Дуже вдячний вам, Президенту Байдену та всьому американському народу за підтримку України», – сказав Володимир Зеленський.

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Глава держави відзначив лідерські позиції США в забезпеченні комплексної військової, фінансової та гуманітарної підтримки.
З огляду на продовження ракетного терору з боку Росії було наголошено на необхідності зміцнення спроможностей України у ППО, адже створення надійного повітряного щита є запорукою розвитку економіки та збереження життів українців.

Глава держави підтвердив запрошення американській стороні взяти участь у Форумі оборонних індустрій, запланованому на осінь поточного року.

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«Я надзвичайно вдячний за те, що США є лідером в оборонних питаннях, забезпечують консолідовану міжнародну підтримку в наданні необхідної зброї. Український народ, Збройні Сили повністю це розуміють і щиро вдячні за це», – констатував він.
Зеленський зазначив, що для України є важливою допомога Сполучених Штатів в енергетичному секторі, особливо напередодні зимового періоду.

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Під час зустрічі було детально обговорено подальші шляхи реалізації Української формули миру.

Президент висловив подяку за роль США в ухваленні декларації «Групи семи» про підтримку України та відзначив початок переговорів зі Сполученими Штатами щодо підготовки проекту відповідного двостороннього договору.

Було приділено увагу питанням підготовки до ключових міжнародних заходів, а також відзначено важливість третього Саміту перших леді та джентльменів у Києві.

Нагадаємо

У середу, 6 вересня, Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув з візитом до Києва. Під час спільної пресконференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою оголосив, що США виділять Україні новий пакет допомоги на понад 1 мільярда доларів.

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