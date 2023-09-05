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Зеленський пропонує Раді призначити Умєрова міністром оборони: зареєстровано проект постанови

Київ • УНН

 • 461052 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді проект Постанови про призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України, передає УНН.

Деталі

На сайті ВР проект постанови про призначення Умєрова міністром оборони зареєстровано під номером 10004.

"... вношу подання про призначення Р.Умєрова на посаду міністра оборони України.

Представляти це подання на пленарному засіданні Верховної Ради України уповноважується Представник Президента України у Верховній Раді України Ф.Веніславський", - йдеться у документі.

Раніше

Сьогодні ВР ухвалила низку кадрових рішень. Так, нардепи підтримали звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України, а також схвалили звільнення з посади голови Фонду державного майна України Рустема Умєрова.

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