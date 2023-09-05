Зеленський пропонує Раді призначити Умєрова міністром оборони: зареєстровано проект постанови

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На сайті ВР проект постанови про призначення Умєрова міністром оборони зареєстровано під номером 10004.

"... вношу подання про призначення Р.Умєрова на посаду міністра оборони України.

Представляти це подання на пленарному засіданні Верховної Ради України уповноважується Представник Президента України у Верховній Раді України Ф.Веніславський", - йдеться у документі.

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Сьогодні ВР ухвалила низку кадрових рішень. Так, нардепи підтримали звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України, а також схвалили звільнення з посади голови Фонду державного майна України Рустема Умєрова.