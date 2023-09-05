Зеленский предлагает Раде назначить Умерова министром обороны: зарегистрирован проект постановления

Детали

На сайте ВР проект постановления о назначении Умерова министром обороны зарегистрирован под номером 10004.

"... вношу представление о назначении Р.Умерова на должность министра обороны Украины.

Представлять это представление на пленарном заседании Верховной Рады Украины уполномочивается Представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины Ф.Вениславский", - говорится в документе.

Ранее

Сегодня ВР приняла ряд кадровых решений. Так, нардепы поддержали увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины, а также одобрили увольнение с должности председателя Фонда государственного имущества Украины Рустема Умерова.