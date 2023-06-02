Зеленський про укриття в Києві: такий рівень недбалості не перекрити виправданнями

КИЇВ. 2 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні кияни знову публікують інформацію про недоступність укриттів. Він наголосив, що такий рівень недбалості в Києві не перекрити якимись там виправданнями. Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні, передає УНН.