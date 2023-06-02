Зеленський про укриття в Києві: такий рівень недбалості не перекрити виправданнями
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні кияни знову публікують інформацію про недоступність укриттів. Він наголосив, що такий рівень недбалості в Києві не перекрити якимись там виправданнями. Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні, передає УНН.
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«Перше – провів Ставку. Нагальні безпекові питання. Очевидна жорстка реакція на загибель людей у Києві через зачинене укриття. Є доручення про перевірку захисних споруд у Києві та по всій країні. Відповідальні – міністри Камишін і Клименко», - повідомив Зеленський.
Він зазначив, що і сьогодні кияни знову й знову публікують інформацію про недоступність укриттів.
«Не просто про зачинені укриття, а про заварені входи в укриття, про відсутність укриттів узагалі в деяких частинах міста. Такий рівень недбалості в місті не перекрити якимись там виправданнями», - сказав Зеленський.
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Доповнення
Мер столиці Віталій Кличко сьогодні заявляв, що доступ до укриттів у Києві відтепер буде цілодобовий. Мер також зробив низку заяв стосовно інциденту, коли люди не змогли потрапити до бомбосховища і троє людей загинули на вулиці.
Контекст
Як повідомлялося, в ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, у тому числі дитина 2013 р.н.
Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.
За цим фактом було розпочато кримінальне провадження за фактом службової недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України) та залишення в небезпеці, яке призвело до смерті (ч. 3 ст. 135 КК України).
Згодом в рамках розслідування трагедії, в якій через падіння уламків ворожої ракети, загинули люди, що не змогли потрапити до укриття, було затримано чотирьох осіб.
2 червня трьом посадовцям та охоронцю медзакладу повідомлено про підозру у справі щодо трагедії, в якій через падіння уламків ворожої ракети, загинули люди, що не змогли потрапити до укриття.