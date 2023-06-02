Зеленский об укрытии в Киеве: такой уровень халатности не перекрыть оправданиями

Цитата

«Первое – провел Ставку. Насущные вопросы безопасности. Очевидна жесткая реакция на гибель людей в Киеве из-за закрытого укрытия. Есть поручение о проверке защитных сооружений в Киеве и по всей стране. Ответственные – министры Камышин и Клименко», - сообщил Зеленский.

Он отметил, что и сегодня киевляне снова и снова публикуют информацию о недоступности укрытий.

«Не просто о закрытых укрытиях, а о заваренных входах в укрытия, об отсутствии укрытий вообще в некоторых частях города. Такой уровень халатности в городе не перекрыть какими-то там оправданиями», - сказал Зеленский.

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Дополнение

Мэр столицы Виталий Кличко сегодня заявлял, что доступ к укрытиям в Киеве отныне будет круглосуточный. Мэр также сделал ряд заявлений относительно инцидента, когда люди не смогли попасть в бомбоубежище и три человека погибли на улице.

Контекст

Как сообщалось, в ночь на 1 июня 2023 года во время ракетной атаки российских оккупантов в столице погибло три человека, в том числе ребенок 2013 г.р.

Жители пытались попасть в укрытие поликлиники в Деснянском районе, но двери были закрыты.

По данному факту было начато уголовное производство по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины) и оставления в опасности, которое привело к смерти (ч. 3 ст. 135 УК Украины).

Впоследствии в рамках расследования трагедии, в которой из-за падения обломков вражеской ракеты, погибли люди, которые не смогли попасть в укрытие, были задержаны четыре человека.

2 июня трем должностным лицам и охраннику медучреждения сообщено о подозрении по делу о трагедии, в которой из-за падения обломков вражеской ракеты погибли люди, которые не смогли попасть в укрытие.