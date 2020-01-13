Зеленський призначив стипендії спортсменам із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив низку президентських стипендій для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів. Про це йдеться в указі Президента України №5/2020, інформує УНН.
"Відповідно до Указу Президента України від 6 квітня 2006 року №290 "Про заходи щодо фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю та підтримки паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні" поставновляю призначити стипендії Президента України видатним спортсменам із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерам", - йдеться у тексті указу.
Окрім того, в тексті указу йдеться, що з набранням чинності цим Указом особам, зазначеним у статті 1 цього Указу, яким стипендія вже призначена Президентом України на певний строк, у подальшому виплачується стипендія, передбачена цим Указом.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський в листопаді 2019 року підписав Указ "Про стипендії Президента України для видатних та молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів".