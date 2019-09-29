Зеленський привітав іудеїв України з нагоди Рош-Гашана
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав українців та єврейську громаду зі святом Рош-Гашана — Нового 5780 року. Про це йдеться на сайті президента України, передає УНН.
“Дорогі співвітчизники, — почав Президент. — Прийміть сердечні вітання з нагоди Рош-Гашана — Нового 5780 року”.
“Для єврейської громади ці святкові дні стають часом духовного осмислення, добрих справ і налаштування на праведне життя в році наступному.
На долі українців та євреїв випало багато випробувань. Але трагічні події історії зробили усіх нас сильнішими і милосерднішими. Бо вдалося зберегти не лише свою національну ідентичність та самобутню культуру, а й здобути державну незалежність”, — заявив український лідер.
Зеленський також подякував єврейській громаді України за активну участь у суспільному житті країни. І сказав, що вірить, що у об’єднання спільною метою — “жити у вільній, мирній, демократичній і високорозвиненій Україні”.
“Бажаю усім міцного здоров’я та злагоди в родинах. Щасливого і солодкого Нового року!”, — резюмував президент.
Нагадаємо, головний рабин Києва розкритикував президента за відсутність на церемонії в Бабиному Яру, проте Зеленський там був.
Як повідомляв УНН, зранку Президент України виступив з офіційним зверненням, в якому заявив, що пам’ять Бабиного Яру — це попередження для всього людства.