Рабин Блайх розкритикував президента за відсутність на церемонії в Бабиному Яру, проте Зеленський там був

“У нас президент — єврей, який перший раз не прийшов у Бабин Яр 29 вересня. Перший раз в історії незалежної України, трапилось так, що президент України не прийшов до Бабиного Яру 29 вересня... Потрібно поважати пам’ять, те, що було. А сьогодні президент надіслав тільки кошик квітів”, — сказав він, виступаючи перед присутніми в Бабиному Яру.

Однак головний рабин України Моше Реувен Азман встав на захист президента, назвавши звинувачення на його адресу некоректними.

“Президент не зобов’язаний звітувати, коли і з яких причин він може або не може відвідати це місце”, — сказав він, нагадавши, що президент тільки що повернувся з дуже нелегкої поїздки на Генеральну асамблею ООН в Нью-Йорку. Він також підкреслив, що Зеленський кілька тижнів тому разом з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху брав участь у державній церемонії в Бабиному Яру.

Не дивлячись на ці заяви, президент України Володимир Зеленський все ж таки був присутній у Бабиному Яру у цей день, але не під час проведення офіційної церемонії. Так, в мережі з’явились фото із посиланням на пресслужбу Президента України, на яких видно, що Зеленський привіз до меморіалу червоні троянди та був у чорних окулярах.

Нагадаємо, зранку Президент України виступив з офіційним зверненням, в якому заявив, що пам’ять Бабиного Яру — це попередження для всього людства.