Марш пам’яті трагедії в Бабиному Яру розпочався у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. У Києві вшановують загиблих у Бабиному Яру щорічним “Маршем пам’яті”. Про це повідомляється на сторінці маршу в Facebook, передає УНН.
Хода розпочалась на вул. Січових стрільців від кінотеатру “Київська Русь”, учасники йдуть до Менори в Бабиному Яру.
“Ми пройдемо пішки шлях, яким 29 і 30 вересня 1941 року пройшли на смерть євреї Києва. Це були звичайні кияни – наші рідні, близькі та друзі. Серед них були старі, жінки і діти”, – йдеться в повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський: пам'ять Бабиного Яру - це попередження для всього людства
Додамо, що це вже четвертий Марш Пам’яті, який проводять у столиці.
Нагадаємо, що 29-30 вересня весь світ вшанує пам’ять жертв, які загинули в Бабиному Яру під час Другої Світової війни.