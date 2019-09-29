Марш памяти трагедии в Бабьем Яру начался в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Киеве почтили погибших в Бабьем Яру ежегодным "Маршем памяти". Об этом сообщается на странице марша в Facebook, передает УНН.
Походка началась на ул. Сечевых стрельцов от кинотеатра "Киевская Русь", участники идут в Меноры в Бабьем Яру.
"Мы пройдем пешком путь, который 29 и 30 сентября 1941 прошли на смерть евреи Киева. Это были обычные киевляне - наши родные, близкие и друзья. Среди них были старики, женщины и дети", - говорится в сообщении.
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Добавим, что это уже четвертый Марш Памяти, который проводится в столице.
Напомним, что 29-30 сентября весь мир почтит память жертв, погибших в Бабьем Яру во время Второй Мировой войны.