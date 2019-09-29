Раввин Блайх раскритиковал президента за отсутствие на церемонии в Бабьем Яру, однако Зеленский там был

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Главный раввин Киева и Украины, глава Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Дов Блайх раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за отсутствие в субботу на памятных мероприятиях в Бабьем Яру, однако, сам глава государства в этот день все же присутствовал на в Бабьем Яру, однако не во время официальной церемонии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление раввина.