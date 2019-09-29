Раввин Блайх раскритиковал президента за отсутствие на церемонии в Бабьем Яру, однако Зеленский там был

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 43209 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 87496 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 86589 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 139071 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 189950 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 174586 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 223075 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 203060 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 452038 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 235542 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+5°
3.5м/с
57%
Популярные новости

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

6 апреля, 08:19 • 73794 просмотра

"Время усиливать давление на москву": в МИД отреагировали на ночную атаку рф

08:40 • 18018 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

08:59 • 48261 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

09:28 • 21640 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

10:08 • 46077 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 214584 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 197887 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 284066 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 452038 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 551269 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 139071 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 67342 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 64576 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 70511 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 100853 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Раввин Блайх раскритиковал президента за отсутствие на церемонии в Бабьем Яру, однако Зеленский там был

Киев • УНН

 • 21347 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Главный раввин Киева и Украины, глава Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Дов Блайх раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за отсутствие в субботу на памятных мероприятиях в Бабьем Яру, однако, сам глава государства в этот день все же присутствовал на в Бабьем Яру, однако не во время официальной церемонии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление раввина.

Раввин Блайх раскритиковал президента за отсутствие на церемонии в Бабьем Яру, однако Зеленский там был

“У нас президент — еврей, который первый раз не пришел в Бабий Яр 29 сентября. Первый раз в истории независимой Украины, случилось так, что президент Украины не пришел в Бабий Яр 29 сентября ... Нужно уважать память, то, что было. А сегодня президент прислал только корзину цветов”, — сказал он, выступая перед собравшимися в Бабьем Яру.

Однако главный раввин Украины Моше Реувен Асман встал на защиту президента, назвав обвинения в его адрес некорректными.

“Президент не обязан отчитываться, когда и по каким причинам он может или не может посетить это место”, — сказал он, напомнив, что президент только что вернулся из очень нелегкой поездки в Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке. Он также подчеркнул, что Зеленский несколько недель назад вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху участвовал в государственной церемонии в Бабьем Яру.

Несмотря на эти заявления, президент Украины Владимир Зеленский все же присутствовал в Бабьем Яру в этот день, но не во время проведения официальной церемонии. Так, в сети появились фото со ссылкой на пресс-службу Президента Украины, на которых видно, что Зеленский привез к мемориалу красные розы и был в черных очках.

Напомним, утром Президент Украины выступил с официальным обращением, в котором заявил, что память Бабьего Яра — это предупреждение для всего человечества.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,303.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,748.69