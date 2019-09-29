Зеленский поздравил иудеев Украины по случаю Рош-ха-Шана
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев и еврейскую общину с праздником Рош-ха-Шана - Нового 5780 года. Об этом говорится на сайте президента Украины, передает УНН.
“Дорогие соотечественники, — начал президент. — Примите сердечные поздравления по случаю Рош-ха-Шана — Нового 5780 года”.
“Для еврейской общины эти праздничные дни становятся временем духовного осмысления, добрых дел и настройки на праведную жизнь в году следующем.
На судьбу украинцев и евреев выпало много испытаний. Но трагические события истории сделали всех нас сильнее и милосерднее. Потому что удалось сохранить не только свою национальную идентичность и самобытную культуру, но и получить государственную независимость”, — заявил украинский лидер.
Зеленский также поблагодарил еврейскую общину Украины за активное участие в общественной жизни страны. И сказал, что верит, что в объединение общей целью — “жить в свободной, мирной, демократической и высокоразвитой Украине”.
“Желаю всем крепкого здоровья и согласия в семьях. Счастливого и сладкого Нового года!”, — резюмировал президент.
Напомним, главный раввин Киева раскритиковал президента за отсутствие на церемонии в Бабьем Яру, однако Зеленский там был.
Как сообщал УНН, утром Президент Украины выступил с официальным обращением, в котором заявил, что память Бабьего Яра — это предупреждение для всего человечества.