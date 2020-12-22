Зеленський присвоїв ранги десяти дипломатам
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №583/2020 про присвоєння дипломатичних рангів низці українських дипломатів. Відповідний документ оприлюднено на сайті Глави держави від 22 грудня, передає УНН.
Так, Президент постановив присвоїти дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла Миколі Дорошенку — Надзвичайному і Повноважному Послу України в Республіці Узбекистан.
Крім того, Зеленський постановив присвоїти дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу раднику-посланнику Посольства України у Республіці Польща Володимиру Бачинському, Генеральному консулу України в Нью-Йорку Олексію Голубову, Надзвичайному і Повноважному Послу України в Республіці Кенія Андрію Праведнику, Надзвичайному і Повноважному Послу України в Швейцарській Конфедерації Артему Рибченку та Надзвичайному і Повноважному Послу України в Королівстві Норвегія Вячеславу Яцюку.
Також указом Президента було присвоєно дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу раднику-посланнику Посольства України в Італійській Республіці Дмитру Воловниківу, завідувачу відділу торговельно-економічного співробітництва Головного управління з питань зовнішньої політики Директорату з питань зовнішньої політики Офісу Президента України Христині Гайовишин, заступнику начальника управління консульських послуг — начальнику відділу ведення та адміністрування Державного реєстру виборців Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Олені Кіцюк та раднику-посланнику Посольства України у Канаді Юрію Никитюку.
Як повідомляв УНН, працівники дипломатичної служби України щорічно святкують своє професійне свято 22 грудня.
Нагадаємо, напередодні свята Президент України Володимир Зеленський дав новопризначеним послам пів року на те, щоб вони "показали результати в економічному напрямку", інакше вони можуть втратити свої посади. Зеленський також назвав головний зовнішньополітичний пріоритет для українських дипломатів.