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Зеленский присвоил ранги десяти дипломатам

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №583/2020 о присвоении дипломатических рангов ряду украинских дипломатов. Соответствующий документ опубликован на сайте Главы государства от 22 декабря, передает УНН.

Зеленский присвоил ранги десяти дипломатам

Так, Президент постановил присвоить дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла Николаю Дорошенко - Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в Республике Узбекистан.

Кроме того, Зеленский постановил присвоить дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса советнику-посланнику Посольства Украины в Республике Польша Владимиру Бачинскому, Генеральному консулу Украины в Нью-Йорке Алексею Голубову, Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в Республике Кения Андрею Праведнику, Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в Швейцарской Конфедерации Артему Рыбченко и Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в Королевстве Норвегия Вячеславу Яцюку.

Также указом Президента был присвоен дипломатический ранг Чрезвычайному и Полномочному Посланнику второго класса советнику-посланнику Посольства Украины в Итальянской Республике Дмитрию Воловникову, заведующему отделом торгово-экономического сотрудничества Главного управления по вопросам внешней политики Директората по вопросам внешней политики Офиса Президента Украины Кристине Гайовишин, заместителю начальника управления консульских услуг - начальнику отдела ведения и администрирования Государственного реестра избирателей Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Елене Кицюк и советнику-посланнику Посольства Украины в Канаде Юрий Никитюку.

Как сообщал УНН, работники дипломатической службы Украины ежегодно отмечают свой профессиональный праздник 22 декабря.

Напомним, накануне праздника Президент Украины Владимир Зеленский дал новым послам полгода на то, чтобы они "показали результаты в экономическом направлении", иначе они могут потерять свои должности. Зеленский также назвал главный внешнеполитический приоритет для украинских дипломатов.

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