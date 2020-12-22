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Українські дипломати сьогодні відзначають професійне свято

Київ • УНН

 • 23855 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Працівники дипломатичної служби України щорічно святкують своє професійне свято 22 грудня, передає УНН.

Українські дипломати сьогодні відзначають професійне свято

Свято встановлено, “враховуючи важливу роль працівників дипломатичної служби України у підтриманні мирного і взаємовигідного співробітництва України з членами міжнародного співтовариства, забезпеченні при цьому національних інтересів і безпеки України, а також захисті прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном” згідно з Указом Президента України № 1639/2005 “Про День працівників дипломатичної служби” від 21 листопада 2005 року. 

Нагадаємо, напередодні свята Президент України Володимир Зеленський дав новопризначеним послам пів року на те, щоб вони показали результати в економічному напрямку, інакше вони можуть втратити свої посади. Зеленський також назвав головний зовнішньополітичний пріоритет для українських дипломатів.

Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні також відзначається професійне свято працівників енергетики та електротехнічної промисловості — День енергетика.

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