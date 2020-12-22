Українські дипломати сьогодні відзначають професійне свято

Свято встановлено, “враховуючи важливу роль працівників дипломатичної служби України у підтриманні мирного і взаємовигідного співробітництва України з членами міжнародного співтовариства, забезпеченні при цьому національних інтересів і безпеки України, а також захисті прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном” згідно з Указом Президента України № 1639/2005 “Про День працівників дипломатичної служби” від 21 листопада 2005 року.

Нагадаємо, напередодні свята Президент України Володимир Зеленський дав новопризначеним послам пів року на те, щоб вони показали результати в економічному напрямку, інакше вони можуть втратити свої посади. Зеленський також назвав головний зовнішньополітичний пріоритет для українських дипломатів.

Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні також відзначається професійне свято працівників енергетики та електротехнічної промисловості — День енергетика.