Украинские дипломаты сегодня отмечают профессиональный праздник
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Работники дипломатической службы Украины ежегодно празднуют свой профессиональный праздник 22 декабря, передает УНН.
Праздник установлен, “учитывая важную роль работников дипломатической службы Украины в поддержании мирного и взаимовыгодного сотрудничества Украины с членами международного сообщества, обеспечении при этом национальных интересов и безопасности Украины, а также защиты прав и интересов граждан и юридических лиц Украины за рубежом” согласно Указу Президента Украины № 1639/2005 “О Дне работников дипломатической службы” от 21 ноября 2005 года.
Напомним, накануне праздника Президент Украины Владимир Зеленский дал новым послам полгода на то, чтобы они показали результаты в экономическом направлении, иначе они могут потерять свои должности. Зеленский также назвал главный внешнеполитический приоритет для украинских дипломатов.
Как сообщал УНН, сегодня в Украине также отмечается профессиональный праздник работников энергетики и электротехнической промышленности — День энергетика.