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Украинские дипломаты сегодня отмечают профессиональный праздник

Киев • УНН

 • 23855 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Работники дипломатической службы Украины ежегодно празднуют свой профессиональный праздник 22 декабря, передает УНН.

Украинские дипломаты сегодня отмечают профессиональный праздник

Праздник установлен, “учитывая важную роль работников дипломатической службы Украины в поддержании мирного и взаимовыгодного сотрудничества Украины с членами международного сообщества, обеспечении при этом национальных интересов и безопасности Украины, а также защиты прав и интересов граждан и юридических лиц Украины за рубежом” согласно Указу Президента Украины № 1639/2005 “О Дне работников дипломатической службы” от 21 ноября 2005 года.

Напомним, накануне праздника Президент Украины Владимир Зеленский дал новым послам полгода на то, чтобы они показали результаты в экономическом направлении, иначе они могут потерять свои должности. Зеленский также назвал главный внешнеполитический приоритет для украинских дипломатов.

Как сообщал УНН, сегодня в Украине также отмечается профессиональный праздник работников энергетики и электротехнической промышленности — День энергетика.

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