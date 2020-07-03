Зеленський - прем'єру Італії: сподіваюсь на справедливе рішення суду у справі Марківа
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Італійської Республіки Джузеппе Конте під час якої зазначив, що сподівається на справедливе рішення італійського суду щодо українського нацгвардійця Віталія Марківа та його якнайшвидше повернення в Україну, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.
“Глава держави зазначив, що сподівається на справедливе рішення італійського суду щодо українського нацгвардійця Віталія Марківа та його якнайшвидше повернення в Україну”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, за інформацією Офісу, Зеленський висловив подяку співрозмовнику та уряду Італії за оперативне направлення гуманітарної допомоги Україні для подолання наслідків паводків у західних регіонах.
“Надане Італією обладнання допоможе нам швидше впоратися з ліквідацією наслідків стихії та відновити постраждалу інфраструктуру Прикарпаття. Дякую за оперативність ухвалення вашого рішення та доставку в Україну гуманітарної допомоги”, — зазначив Президент України.
Джузеппе Конте натомість подякував Україні за направлення українських лікарів, які допомагали боротися з COVID-19 в Італійській Республіці.
Співрозмовники обмінялися думками щодо ситуації в Україні та Італії з подоланням наслідків пандемії коронавірусу.
Прем’єр-міністр Італійської Республіки побажав якнайшвидшого одужання першій леді Олені Зеленській.
Нагадаємо, італійський суд засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років ув’язнення. Пізніше суд присяжних в італійському місті Павія опублікував мотиваційну частину вироку Марківа.
До вироку нацгвардієць Віталій Марків з подвійним громадянством України та Італії кілька років перебував під вартою у в’язниці в Італії за звинуваченням у загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі на Донбасі. Так 30 червня 2017 року італійські правоохоронці заарештували його в аеропорту Болоньї, коли він з дружиною приїхав у відпустку до своєї матері — вона живе в області Марке.
Україна заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера Андреа Роккеллі і його російського перекладача Андрія Миронова, загиблих 24 травня 2014 року поблизу Слов’янська, окупованого тоді проросійськими силами.