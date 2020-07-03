Зеленський - прем'єру Італії: сподіваюсь на справедливе рішення суду у справі Марківа

КИЇВ. 3 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Італійської Республіки Джузеппе Конте під час якої зазначив, що сподівається на справедливе рішення італійського суду щодо українського нацгвардійця Віталія Марківа та його якнайшвидше повернення в Україну, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.