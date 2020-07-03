Зеленский - премьеру Италии: надеюсь на справедливое решение суда по делу Маркива
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте во время которого отметил, что надеется на справедливое решение итальянского суда относительно украинского нацгвардейца Виталия Маркива и его скорейшее возвращение в Украину, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.
"Глава государства отметил, что надеется на справедливое решение итальянского суда относительно украинского нацгвардейца Виталия Маркива и его скорейшее возвращение в Украину", - говорится в сообщении.
Кроме того, по информации Офиса, Зеленский выразил благодарность собеседнику и правительству Италии за оперативное направление гуманитарной помощи Украине для преодоления последствий паводков в западных регионах.
"Предоставленное Италией оборудование поможет нам быстрее справиться с ликвидацией последствий стихии и восстановить пострадавшую инфраструктуру Прикарпатья. Спасибо за оперативность принятия вашего решения и доставку в Украину гуманитарной помощи", - отметил Президент Украины.
Джузеппе Конте взамен поблагодарил Украину за направление украинских врачей, которые помогали бороться с COVID-19 в Итальянской Республике.
Собеседники обменялись мнениями о ситуации в Украине и Италии с преодолением последствий пандемии коронавируса.
Премьер-министр Итальянской Республики пожелал скорейшего выздоровления первой леди Елене Зеленской.
Напомним, итальянский суд приговорил нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам заключения. Позже суд присяжных в итальянском городе Павия опубликовал мотивационную часть приговора Маркиву.
До приговора нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии несколько лет находился под стражей в тюрьме в Италии по обвинению в гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле на Донбассе. Так 30 июня 2017 года итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи, когда он с женой приехал в отпуск к своей матери - она живет в области Марке.
Украина отрицает причастность бойца Национальной гвардии к смерти итальянского репортера Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 возле Славянска, оккупированного тогда пророссийскими силами.