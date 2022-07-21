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Зеленський: потрібно ще збільшити інтенсивність ударів по ворогу

Зеленський: потрібно ще збільшити інтенсивність ударів по ворогу

Київ • УНН

 • 125261 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з представниками збройних формувань та міністрами ситуацію на передовій. Як зазначив Президент, потрібно ще збільшити інтенсивність ударів по ворогу, пише УНН.

Деталі

"Провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача – цей формат нашої роботи об’єднує ключових керівників сфери оборони й сектору безпеки", - йдеться у зверненні.

Перед Президентом доповіли керівник Головного управління розвідки Кирил Буданов, керівник Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков, а також міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. З передової підключався до засідання генерал-полковник Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ.

Цитата

"Обговорили поточну ситуацію на передовій, довкола України. Визначили завдання на деяких тактичних напрямках для посилення наших позицій. І дуже предметно опрацювали питання про постачання новітніх озброєнь у війська – потрібно ще збільшити інтенсивність ударів по ворогу", - сказав Зеленський.

Як зазначив Президент, учасники засідання Ставки погодилися, що Україна має істотний потенціал для просування сил на фронті й для завдання окупантам нових відчутних втрат.

Нагадаємо

Зеленський вперше поговорив з президентом Коста-Рики: про що йшлося.

Українські Національні Новини

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