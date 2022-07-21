Зеленський вперше поговорив з президентом Коста-Рики: про що йшлося

Цитата

“Перша в історії телефонна розмова з Президентом Коста-Рики Родриго Чавес Роблесом. Подякував за підтримку України в міжнародних організаціях, зокрема в ООН. Цінуємо запровадження санкцій проти росії, протидію пропаганді рф. Продовжуємо посилювати антивоєнну коаліцію в Латинській Америці”, – написав Президент.

Доповнення

Минулої доби Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що сьогодні поговорив з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Голова Держави наголосив, що наразі готуються деякі історичні рішення для участі України в житті об’єднаної Європи.