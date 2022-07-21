Зеленский впервые поговорил с президентом Коста-Рики: о чем говорилось

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“Первый в истории телефонный разговор с Президентом Коста-Рики Родриго Чавесом Роблесом. Поблагодарил за поддержку Украины в международных организациях, в частности, в ООН. Ценим введение санкций против россии, противодействие пропаганде россии. Продолжаем усиливать антивоенную коалицию в Латинской Америке”, – написал Президент.

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За прошедшие сутки Зеленский в вечернем обращении сообщил, что сегодня поговорил с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Глава государства подчеркнул, что сейчас готовятся некоторые исторические решения для участия Украины в жизни объединенной Европы.