Зеленський порівняв смертність від COVID та втрати в Другій світовій війні і закликав "включити мозок"

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“Ми вчора відзначали день вигнання нацистів з України. Ви знаєте, є така статистика — під час Другої світової війни наші військові в середньому втрачли всередньому близько 1,5 тис. людей за добу... Сьогодні немає Другої світової війни, але ми втрачаємо вже 700 людей щодня, нажаль”, — сказав Глава держави.

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Зеленський підкреслив, що у цій ситуації вихід один — вакцинація, збільшувати відсоток вакцинованих людей — це “вихід з цього коллапсу”.

Президент зазначив, що на останньому засіданні РНБО було поставлено завдання збільшити до 300 тис. на добу темпи вакцинування.

На сьогодні показник складає більше 290 тис., повідомив він.

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“Ми вже пропрацювали з деякими центральними ЗМІ нашої держави, я їм хочу подякувати за те що долучились до цієї роботи. Нажаль, не всі — комусь здається що він найрозумніший... Я дуже прошу, щоб ми з вами виключили соцмережі — саме з цього питання, і включили всі мозок. Треба вакцинуватись. Це не страшилки, це дійсно єдине рішення”, — сказав Президент.

Додамо

За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 2,87 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 28 жовтня, — майже 26,9 тисячі, новий антирекорд з початку пандемії, другий день поспіль. Госпіталізовано за добу при цьому понад 5,4 тисячі осіб, що на рівні показника попереднього дня.