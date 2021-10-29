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Зеленский сравнил смертность от COVID и потери во Второй мировой войне и призвал "включить мозг"

Киев • УНН

 • 26525 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. В Украине смертность от COVID-19 близится к показателям потерь во Второй мировой войне. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на проходящем в Одессе заседании Конгресса местных и региональных властей, передает корреспондент УНН.

Зеленский сравнил смертность от COVID и потери во Второй мировой войне и призвал "включить мозг"

Цитата

“Мы вчера отмечали день изгнания нацистов из Украины. Вы знаете, есть такая статистика — во время Второй мировой войны наши военные в среднем потеряли в среднем около 1,5 тыс. человек в сутки... Сегодня нет Второй мировой войны, но мы теряем уже 700 человек ежедневно, к сожалению”, — сказал Глава государства.

Детали

Зеленский подчеркнул, что в этой ситуации выход один — вакцинация, увеличивать процент вакцинированных людей — это “выход из этого колапса”.

Президент отметил, что на последнем заседании СНБО была поставлена задача увеличить до 300 тыс. в сутки темпы вакцинирования.

На сегодняшний день показатель составляет более 290 тыс., сообщил он.

Цитата

“Мы уже проработали с некоторыми центральными СМИ нашего государства, я им хочу поблагодарить за то, что присоединились к этой работе. К сожалению, не все — кому кажется что он самый умный... Я очень прошу, чтобы мы с вами исключили соцсети — именно по этому вопросу, и включили все мозги. Надо вакцинироваться. Это не страшилки, это действительно единственное решение”, — сказал Президент.

Добавим

По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 2,87 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 28 октября — почти 26,9 тысячи, новый антирекорд с начала пандемии, второй день подряд. Госпитализировано за сутки при этом более 5,4 тысяч человек, что на уровне показателя предыдущего дня.

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