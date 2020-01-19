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Зеленський попрощався із загиблими в Ірані і поспілкувався з їх рідними

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський поклав квіти на місці прощання з жертвами авіакатастрофи. Також він коротко поспілкувався з родичами загиблих і висловив їм щирі співчуття, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

Зеленський попрощався із загиблими в Ірані і поспілкувався з їх рідними

“Глава держави поклав квіти на місці прощання з жертвами авіакатастрофи. Також Володимир Зеленський коротко поспілкувався з родичами загиблих і висловив їм щирі співчуття”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам’яті українських громадян, які загинули внаслідок катастрофи літака компанії “Міжнародні авіалінії України” в Ісламській Республіці Іран.

Церемонія відбулася у Міжнародному аеропорту “Бориспіль”.

Президент разом з Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим, Прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком та членами уряду зустрів на злітній смузі літак з тілами одинадцяти загиблих громадян України: членів екіпажу рейсу PS752 Володимира Гапоненка, Олексія Наумкіна, Сергія Хоменка, Катерини Статнік, Ігоря Матькова, Марії Микитюк, Дениса Лихна, Валерії Овчарук, Юлії Сологуб та пасажирів Олени Малахової та Ольги Кобюк.

Труни з тілами були доставлені жалобним кортежем від злітної смуги до терміналу “В”. Вздовж маршруту кортежу зібралися люди, які віддавали останню шану загиблим українцям.

На пероні біля терміналу “В” зібралися співробітники компанії “Міжнародні авіалінії України”, які схилили голови в жалобі, проводжаючи своїх колег та друзів в останню путь.

Військовослужбовці Національної гвардії перенесли труни до приміщення терміналу, де з загиблими попрощалися їхні родичі.

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