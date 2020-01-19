Пілоти стали на коліна: як співробітники МАУ зустріли жалобний кортеж
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Жалобний кортеж із українцями, загиблими внаслідок авіакатастрофи в Ірані, до терміналу проводжали нацгвардійці, які вишукувалися вздовж дороги, а в аеропорту живий коридор утворили колеги, передає кореспондент УНН.
Так, дорогою до терміналу “В” в аеропорт “Бориспіль” жалобний кортеж проводжала шеренга з нацгвардійців. В аеропорту живий коридор утворили колеги, пілоти зустрічали українських загиблих, ставши на коліна.
Додамо, що жалобний кортеж з тілами українців, що загинули внаслідок авіакатастрофи літака МАУ в Ірані, по прибуттю до аеропорту “Бориспіль” зустріли сигнальними гудками автомобілів.
Зазначимо, напередодні президент компанії “Міжнародні авіалінії України” Євгеній Дихне закликав українців об’єднатися і сьогодні вшанувати загиблих в Ірані співвітчизників — “об 11:00, де б ви не були, натисніть автомобільний сигнал”.
Як повідомляв УНН, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, вранці 8 січня.
На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі вони загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою.