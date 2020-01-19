Пилоты стали на колени: как сотрудники МАУ встретили траурный кортеж
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Траурный кортеж с укранцами, погибшим в результате авиакатастрофы в Иране, в терминал провожали нацгвардейцы, которые выстроились вдоль дороги, а в аэропорту живой коридор образовали коллеги, передает корреспондент УНН.
Так, по дороге в терминал "В" в аэропорт "Борисполь" траурный кортеж провожала шеренга из нацгвардейцев. В аэропорту живой коридор образовали коллеги, пилоты встречали украинских погибших, став на колени.
Добавим, что траурный кортеж с телами украинцев погибших в результате авиакатастрофы самолета МАУ в Иране, по прибытию в аэропорт "Борисполь" встретили сигнальными гудками автомобилей.
Отметим, накануне президент компании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне призвал украинцев объединиться и сегодня почтить погибших в Иране соотечественников - "в 11:00, где бы вы ни были, нажмите автомобильный сигнал".
Как сообщал УНН, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января.
На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.