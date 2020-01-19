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Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва
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Зеленський разом з Гончаруком та Разумковим прибув у "Бориспіль"

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. В аеропорту “Бориспіль” літак з українськими загиблими внаслідок авіакатастрофи в Ірані зустріли перші особи держави - Президент України Володимир зеленський, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук та голова ВРУ Дмитро Разумков, також передає кореспондент УНН.

Зеленський разом з Гончаруком та Разумковим прибув у "Бориспіль"

Так, об 11:05 в аеропорту “Бориспіль” приземлився літак з українськими загиблими, внаслідок авіакатастрофи в Ірані.

Зустрічають тіла загиблих з військовим оркестром та почесною вартою, в аеропорт прибули Президент України Володимир Зеленський, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук та голова ВРУ Дмитро Разумков, а також інші урядовці.

Нагадаємо, раніше Офіс Президента України повідомив, що 19 січня відбудеться церемонія вшанування пам’яті загиблих унаслідок катастрофи літака компанії “Міжнародні авіалінії України” в Ісламській Республіці Іран.

Як повідомляв УНН, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, вранці 8 січня.

На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі вони загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою.

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