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Зеленский вместе с Гончаруком и Разумковым прибыл в "Борисполь"

Киев • УНН

 • 21737 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. В аэропорту "Борисполь" самолет с украинскими погибшим в результате авиакатастрофы в Иране встретили первые лица государства - Президент Украины Владимир Зеленский, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и председатель ВРУ Дмитрий Разумков, также передает корреспондент УНН.

Зеленский вместе с Гончаруком и Разумковым прибыл в "Борисполь"

Так, в 11:05 в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с украинскими погибшими, в результате авиакатастрофы в Иране.

Встречают тела погибших с военным оркестром и почетным караулом, в аэропорт прибыли Президент Украины Владимир Зеленский, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и председатель ВРУ Дмитрий Разумков, а также другие чиновники.

Напомним, ранее Офис Президента Украины сообщил, что 19 января состоится церемония памяти погибших в результате катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Исламской Республике Иран.

Как сообщал УНН, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.

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