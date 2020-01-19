Зеленский попрощался с погибшими в Иране и пообщался с их родными
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы на месте прощания с жертвами авиакатастрофы. Также он коротко пообщался с родственниками погибших и выразил им искренние соболезнования, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.
"Глава государства возложил цветы на месте прощания с жертвами авиакатастрофы. Также Владимир Зеленский коротко пообщался с родственниками погибших и выразил им искренние соболезнования", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии памяти украинских граждан, погибших в результате катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Исламской Республике Иран.
Церемония состоялась в Международном аэропорту "Борисполь".
Президент вместе с Председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым, Премьер-министром Алексеем Гончаруком и членами правительства встретил на взлетной полосе самолет с телами одиннадцати погибших граждан Украины: членов экипажа рейса PS752 Владимира Гапоненко, Алексея Наумкина, Сергея Хоменко, Екатерины Статник, Игоря Матькова, Марии Микитюк, Дениса Лыхно, Валерии Овчарук, Юлии Сологуб и пассажиров Елены Малаховой и Ольги Кобюк.
Гробы с телами были доставлены траурным кортежем от взлетной полосы к терминалу "В". Вдоль маршрута кортежа собрались люди, которые отдавали последний долг погибшим украинцам.
На перроне возле терминала "В" собрались сотрудники компании "Международные авиалинии Украины", которые склонили головы в трауре, провожая своих коллег и друзей в последний путь.
Военнослужащие Национальной гвардии перенесли гробы в помещение терминала, где погибшими попрощались их родственники.