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Зеленский попрощался с погибшими в Иране и пообщался с их родными

Киев • УНН

 • 31413 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы на месте прощания с жертвами авиакатастрофы. Также он коротко пообщался с родственниками погибших и выразил им искренние соболезнования, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Зеленский попрощался с погибшими в Иране и пообщался с их родными

"Глава государства возложил цветы на месте прощания с жертвами авиакатастрофы. Также Владимир Зеленский коротко пообщался с родственниками погибших и выразил им искренние соболезнования", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии памяти украинских граждан, погибших в результате катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Исламской Республике Иран.

Церемония состоялась в Международном аэропорту "Борисполь".

Президент вместе с Председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым, Премьер-министром Алексеем Гончаруком и членами правительства встретил на взлетной полосе самолет с телами одиннадцати погибших граждан Украины: членов экипажа рейса PS752 Владимира Гапоненко, Алексея Наумкина, Сергея Хоменко, Екатерины Статник, Игоря Матькова, Марии Микитюк, Дениса Лыхно, Валерии Овчарук, Юлии Сологуб и пассажиров Елены Малаховой и Ольги Кобюк.

Гробы с телами были доставлены траурным кортежем от взлетной полосы к терминалу "В". Вдоль маршрута кортежа собрались люди, которые отдавали последний долг погибшим украинцам.

На перроне возле терминала "В" собрались сотрудники компании "Международные авиалинии Украины", которые склонили головы в трауре, провожая своих коллег и друзей в последний путь.

Военнослужащие Национальной гвардии перенесли гробы в помещение терминала, где погибшими попрощались их родственники.

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