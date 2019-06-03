Зеленський пообіцяв, що винні у загибелі 5-річного хлопчика будуть покарані

"На жаль, усі зусилля медиків виявилися марними. 5-річний Кирило помер у лікарні. Звісно, ніщо у світі не може втішити рідних і близьких. Але я – як президент і як батько – хочу запевнити, що зроблю все, аби винні були покарані по справедливості", - написав Зеленський.

Він додав, що не буде жодного пом’якшення та жодної спроби зам'яти цю справу.

"Ця трагедія має стати уроком. Ті, хто повинні дбати про безпеку громадян, мусять щохвилини пам’ятати про свою відповідальність. За життя. Перед людьми, перед народом, перед країною", - додав Президент.

Нагадаємо, на Київщині дитина отримала поранення голови внаслідок випадкового пострілу.

З'ясувалося, що поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітнй хлопчик.

За попередніми висновками медиків, хлопчик отримав тяжке поранення голови, відкриту черепно-мозкову травму. Він потрапив у реанімаційне відділення. Згодом стало відомо, що дитину перевезли на лікування до столиці.

Двох підозрюваних у цьому поліцейских затримали та оголосили про підозру.

Сьогодні, 3 червня 5-річний хлопчик, якого підстрелили поліцейські, помер.

У зв’язку із цим прокурори Київської обласної прокуратури змінюють підозру з перекваліфікацією злочину на ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Генпрокурор повідомив, що підозри двом поліцейським будуть вручені завтра в Голосіівському райсуді, де їм обиратиметься запобіжний захід.