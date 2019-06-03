Зеленский пообещал, что виновные в гибели 5-летнего мальчика будут наказаны

КИЕВ. 3 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу гибели 5-летнего мальчика, которого подстрелили полицейские, и пообещал наказать всех виновных в этом. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.