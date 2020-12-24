Зеленський підписав закон щодо посилення захисту дітей-сиріт

Зазначається, що документ спрямований на поліпшення соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу.

“Згідно із законом, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, яким встановлено інвалідність, за їхнім вибором можуть продовжити проживати у прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу до досягнення ними 23-річного віку незалежно від того, чи навчаються вони у закладі загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти. Документ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування”, — повідомили в Офісі Президента.

Нагадаємо, Президент України також підписав закони щодо відновлення відповідальності за брехню у деклараціях, про вакцинацію від COVID-19 та про ринок кормів в Україні.