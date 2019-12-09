Зеленський підписав один із законопроектів про анбандлінг Нафтогазу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №2359-1 (альтернативний до №2359) про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення умов для забезпечення виконання зобов'язань України з відокремлення діяльності з транспортування природного газу. Відповідна інформація зазначена на сайті ВР, передає УНН.
"Повернуто із підписом Президента", - зазначено на сайті.
Нагадаємо, 3 грудня народні депутати ухвалили в цілому проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення умов для забезпечення виконання зобов'язань України з відокремлення діяльності з транспортування природного газу. Відповідне рішення підтримали 328 народних депутатів України.
Проект Закону №2359-1 має на меті створення сприятливих умов для забезпечення виконання зобов'язань України щодо відокремлення діяльності з транспортування природного газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи за Протоколом про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, та з урахуванням відповідних положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.
Раніше Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу".