Зеленский подписал один из законопроектов о анбандлинге Нафтогаза

"Возвращено с подписью Президента", - говорится на сайте.

Напомним, 3 декабря народные депутаты приняли в целом проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно создания условий для обеспечения выполнения обязательств Украины по отделению деятельности по транспортировке природного газа. Соответствующее решение поддержали 328 народных депутатов Украины.

Проект Закона №2359-1 имеет целью создание благоприятных условий для обеспечения выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке природного газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы с Протоколом о присоединении Украины к Договору об учреждении Энергетического Сообщества, и с учетом соответствующих положений Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны.

Ранее Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа".