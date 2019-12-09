Зеленский подписал один из законопроектов о анбандлинге Нафтогаза

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 13546 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104025 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 78460 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103959 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116461 просмотра

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5 марта, 16:07 • 147458 просмотра

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №2359-1 (альтернативный №2359) о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно создания условий для обеспечения выполнения обязательств Украины по отделению деятельности по транспортировке природного газа. Соответствующая информация указана на сайте ВР, передает УНН.

"Возвращено с подписью Президента", - говорится на сайте.

Напомним, 3 декабря народные депутаты приняли в целом проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно создания условий для обеспечения выполнения обязательств Украины по отделению деятельности по транспортировке природного газа. Соответствующее решение поддержали 328 народных депутатов Украины.

Проект Закона №2359-1 имеет целью создание благоприятных условий для обеспечения выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке природного газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы с Протоколом о присоединении Украины к Договору об учреждении Энергетического Сообщества, и с учетом соответствующих положений Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны.

Ранее Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа".

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